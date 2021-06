'Cittadella on the beach', un'estate di eventi in presenza

La Cittadella dei giovani di Aosta ha organizzato per l'estate una serie di eventi e laboratori.

"La possibilità di realizzare attività in presenza è emersa solo di recente, abbiamo dovuto correre per realizzare per costruire il tutto. Si tratta di una proposta potrà cambiare e arricchirsi", ha detto in conferenza stampa Jean Frassy, direttore della struttura, presentando il programma di 'Cittadella on the beach'. "Nella terza settimana di giugno - ha aggiunto - riaprirà la caffetteria, avremo una situazione molto vicina all'ordinarietà a cui eravamo abituati".

Dal rap al fumetto, dallo streaming allo skateboard (sfruttando lo skatepark, riaperto da poco) sono una dozzina i laboratori previsti al momento. "Un modo per approfondire interessi in maniera strutturata", ha sottolineato Frassy.

Riguardo agli spettacoli "l'idea è di creare una serie di appuntamenti fissi per tutta l'estate", ha detto Marco Chenevier, direttore artistico. "A giugno - ha aggiunto - è in programma il recupero di tre spettacoli. I temi sono il viaggio, l'emigrazione, la condizioni della donna nella società contemporanea".

Sono una decina i concerti al momento previsti mentre è in corso di programmazione, ha anticipato Marco Giovinazzo, "una rassegna di serate dj al venerdì, unendo tre generazioni, da Bob Sinisi al dj diciassettenne".

"Dagli psicologi all'associazione dei volontari per il carcere, ci sono laboratori che portano storie. E' una proposta valida per la città, per ripartire dall'inclusione e non solo dalle arti, ha detto l'assessore comunale di Aosta alle Politiche giovanili, Samuele Tedesco. Frassy ha anticipato che la parte di programma sul cinema è "ancora in via di costruzione" e che c'è l'idea di portare alcuni eventi "sul territorio, ad Aosta e nel fondovalle".