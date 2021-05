Trasporti: Flixbus potenzia collegamenti in Valle d'Aosta

FlixBus potenzia i collegamenti in Valle d'Aosta, portando a oltre 20 il numero delle città collegate in sei Paesi europei. Lo comunica in una nota l'azienda di trasporti: "Alle tratte attive fra Aosta e Courmayeur - si legge in una nota - e vari centri in Italia e all'estero, quali Milano, Bologna, Verona, Chamonix e Ginevra, si aggiungono nuovi collegamenti che consentiranno di spostarsi con facilità in Italia e verso i Paesi vicini, e al territorio di beneficiare di nuovi flussi turistici.

In Italia, saranno collegate con Aosta, già a partire da oggi, anche Venezia e Mestre, mentre da sabato 29 maggio partiranno le connessioni con Torino e Genova. Da lunedì 14 giugno, infine, si potrà raggiungere senza cambi anche Rimini sia da Aosta che da Courmayeur. Completano il quadro i collegamenti operativi tra la regione e Novara e Santhià, in Piemonte, e Parma, in Emilia.

Vengono anche potenziati i collegamenti con l'aeroporto di Orio al Serio, già connesso con Aosta e Courmayeur".

Sul fronte dei collegamenti internazionali, Aosta e Courmayeur saranno collegate, da oggi, con Parigi, Digione e Auxerre, e vedranno potenziata la frequenza sulle rotte per Chamonix, mentre da sabato saranno operative le tratte che connetteranno Aosta con Berna e Basilea in Svizzera, dove aumenteranno anche i collegamenti giornalieri con Ginevra. Dal capoluogo si potranno raggiungere inoltre Strasbrugo in Francia, Saarbrücken in Germania, il Lussemburgo e Bruxelles in Belgio.

"Continueremo a fare tutto il possibile per supportare attivamente il rilancio del turismo in Italia. In particolare, crediamo che la ripartenza non possa prescindere da due fattori: intermodalità fra i mezzi di trasporto, in un'ottica di sostenibilità, e sicurezza" ha affermato Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia.