Covid: baristi senza mascherina, 15 sanzioni in Valle d'Aosta

Quindici sanzioni, perlopiù a baristi che senza mascherina servivano i clienti, ad Aosta (cinque), Chatillon (tre), Villeneuve (tre), Montjovet (tre) e Charvensod (una): è il bilancio dei controlli svolti nel mese di maggio dalla polizia di Stato per il rispetto della delle norme previste per la zona arancione, in vigore fino alla settimana scorsa. In alcuni casi erano gli avventori a non indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

Sono stati 51 gli esercizi commerciali controllati e 123 le persone identificate dalla polizia amministrativa, sociale e dell'immigrazione della questura di Aosta.

Non sono emerse irregolarità dai controlli svolti in altri comuni (Sarre, Saint-Christophe, Saint-Pierre, Aymavilles, Morgex, La Salle, Courmayeur, Verres, Issogne, Saint-Vincent, Chambave, Nus, Quart e Gressan).