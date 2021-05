Comuni: Aosta, minoranza abbandona aula per protesta

Da un lato "le continue assenze" di Sindaco, Assessori e Consiglieri di maggioranza e dall'altro "l'atteggiamento assolutamente non costruttivo e la palese non volontà di confronto da parte della maggioranza con la opposizione". Sono i motivi che hanno spinto la minoranza in Consiglio comunale di Aosta - Rinascimento Vallée d'Aoste, Lega Vallée d'Aoste e Forza Italia - ad abbandonare l'aula durante una riunione del Consiglio comunale.

"Teniamo a precisare - scrivono in una nota - che il nostro abbandono non pregiudica l'approvazione di nessuna Delibera relativa alla Città. Sono mesi che la maggioranza propina al Consiglio comunale un numero irrisorio di delibere relative alle esigenze della Città, e sfrutta il suo tempo confezionando solo ordini del giorno su questioni riguardanti il mondo e la nazione; competenze di Parlamento europeo, di Camera dei Deputati e di Senato della Repubblica.

Il 90% delle iniziative per la Città sono regolarmente presentate dalle forze di opposizione e sistematicamente non solo rigettate ma snobbate dalla maggioranza, con il silenzio dei Consiglieri e le frequenti assenze di Sindaco e Assessori".