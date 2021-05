Regioni: Lavevaz, Governo valdostano non è in stallo

"Il governo non è in stallo. Una maggioranza c'è e andrà avanti. Nei prossimi giorni le forze politiche definiranno i confini di questa maggioranza e si cercherà di dare un giusto equilibrio". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta intervenendo in aula sulle dimissione dell'assessora Chiara Minelli, che rischiano di avere delle conseguenze sulla stabilità dell'attuale maggioranza autonomista-progressista.

"Non era questo il momento di rischiare una crisi al buio - ha aggiunto - e forse non era il momento per dare le dimissioni. La necessità di confronto politico all'interno della Giunta non deve essere letta come mancanza di lealtà. Il programma di governo in alcune parti è generico, come è sempre stato, e detta linee programmatiche, ma sono gli atti che vanno concretizzati ma sempre attraverso la Giunta. Non vuol dire perdere tempo ma trovare la giusta condivisione". Secondo Lavevaz "definire le priorità è particolarmente importante in un momento come questo: il programma di governo ha punti su cui si deve puntare il faro durante la legislatura, il Covid ha spostato il faro in maniera importante, non vuol dire che altre priorità non devono essere portate avanti. Questo vuol dire dare priorità di governo all'azione amministrativa".

A Lavevaz funzioni assessorato ambiente e trasporti - Il Presidente della Regione Erik Lavevaz ha assunto ad interim le funzioni dell’Assessorato Ambiente, Trasporti e Mobilità sostenibili, a seguito della presa d’atto da parte del Consiglio regionale delle dimissioni rassegnate dalla consigliera Chiara Minelli. Lo comunica la Presidenza della Regione.