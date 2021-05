Mottarone: Ghezzi (Anef), temiamo contraccolpo

(ANSA) - AOSTA, 26 MAG - "La maggior parte di noi sa che sulla sicurezza basa il proprio prodotto. Certo che temiamo contraccolpi, perché chi ha fatto quello che sembra stia fatto ha dimostrato di avere in assoluto spregio il tema della sicurezza dei clienti". Lo afferma all'ANSA Valeria Ghezzi, presidente dell'Associazione nazionale esercenti funiviari (Anef), dopo gli sviluppi dell'inchiesta sulla tragedia del Mottarone. "Ma - aggiunge - dal primo incidente del Cermis abbiamo portato in giro per 40 anni milioni e milioni di persone, sempre in sicurezza, e sono convinta che potremo continuare a farlo". Le società spendono per la sicurezza degli impianti "tra il 30% e il 40% del loro fatturato, tenendo conto anche del costo del personale che resta al lavoro durante i mesi di chiusura" delle stazioni. La normativa, spiega Ghezzi, "è molto stringente: se tutto l'apparato non è in sicurezza non apri".

Questo aspetto inizia con la progettazione degli impianti e il personale qualificato, che a "ogni livello deve avere una patente". E poi "abbiamo tutti i controlli, che sono giornalieri, settimanali, mensili, annuali, biennali, quinquennali, decennali, fino ad arrivare a quel controllo famoso fatto tra il 2014 e il 2016, in cui quell'impianto particolare è stato rinnovato in tutte le sue parti". (ANSA).