Covid, dissequestrati due bar a Pont-Saint-Martin

Possono riaprire al pubblico il bar Lys e il bar Bivio di Pont-Saint-Martin. I due esercizi pubblici sono stati dissequestrati stamane dai carabinieri, che avevano posto i sigilli ai locali il 12 febbraio scorso. Il sequestro preventivo in via d'urgenza era scattato su ordine della procura, con la contestazione alle due titolari di aver violato più volte una disposizione del Testo unico delle leggi sanitarie (l'articolo 260).

All'epoca i due bar erano rimasti aperti nonostante le ordinanze di chiusura per 30 giorni a tutela della salute pubblica, firmate dal presidente della Regione, per plurime violazioni alla normativa anti-Covid.