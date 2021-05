Casinò S.Vincent, pubblicato decreto omologa concordato preventivo

E' stato pubblicato il decreto di omologa del tribunale di Aosta sulla proposta di concordato preventivo per la Casino de la Vallée spa. Lo ha comunicato la Regione Valle d'Aosta.

"La procedura - si legge in una nota - ha registrato un'amplissima adesione da parte dei creditori della società che, con l'espressione di voto favorevole in percentuale superiore al 90%, hanno reso possibile il raggiungimento di tale rilevante obiettivo. Peraltro, il provvedimento di omologazione è stato emesso in difetto di qualunque opposizione, a conferma del gradimento generale dell'operazione di risanamento".

"Era una decisione molto attesa - commenta l'assessore alle Partecipate, Luciano Caveri - che conferma la bontà del lavoro svolto e che consente una ripartenza con serenità nelle settimane prossime. Bisogna ora compartecipare ad uno sforzo comune per il bene del Casino de la Vallée, scegliendo le strategie che ne garantiscano la redditività e la ricaduta sul territorio".

"Aspettiamo una data certa per la riapertura - aggiunge l'amministratore unico della casa da gioco, Filippo Rolando - ,ma ci stiamo preparando in maniera seria per garantire la massima sicurezza e la miglior accoglienza".