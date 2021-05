Mostre: preziosi busti reliquiari in Cattedrale Aosta

Fino al prossimo 26 settembre gli spazi del Museo del Tesoro della Cattedrale di Aosta ospiteranno la mostra dal titolo "Ritratti d'oro e d'argento. Reliquiari medievali in Piemonte, Valle d'Aosta, Svizzera e Savoia".

L'esposizione era già allestita dal 27 marzo ma è rimasta chiusa in ragione dell'emergenza pandemica. L'ingresso è consentito a gruppi di 3-4 persone, scaglionati ogni 30 minuti.

La mostra presenta una galleria di busti-reliquiario, in metallo prezioso e legno policromo, realizzati in particolare tra il 12/o e il 14/o secolo, fino ad arrivare alle copie ottocentesche dei grandi capolavori medievali. "Nel Museo del Tesoro - è spiegato in una nota - si possono ammirare alcuni pregevoli busti reliquiario, testimonianze preziose dell'oreficeria sacra medievale, mentre nello scenografico quanto inedito spazio della Sagrestia monumentale della Cattedrale è allestita una sezione didattica relativa ai restauri promossi in occasione della mostra".

L'evento culturale è sviluppato di concerto con il Museo di Palazzo Madama di Torino dove è allestita una mostra parallela, ma con un'attenzione particolare ai busti del Piemonte e visitabile fino al 12 luglio.