Lega: Boldi, sarebbe stato più facile stare all'opposizione

"Sarebbe certo stato più semplice, e forse elettoralmente più appagante, stare all'opposizione ma Matteo Salvini ha avuto il coraggio di mettere davanti l'interesse del Paese a quello di partito". E' quanto dichiara Marialice Boldi, segretario della Lega Vallée d'Aoste, presentando la campagna tesseramento 2021 che prenderà il via nel fine settimana.

"Finalmente, dopo il lungo periodo di chiusura - aggiunge - torniamo in mezzo alla gente. Ci aspettiamo, come sempre, grande entusiasmo per un movimento politico che ha fatto la scelta coraggiosa e responsabile di entrare in un Governo per cercare di dettare l'agenda e soprattutto per evitare nuove scelte, già viste nel Governo Conte, contro il popolo e contro le attività che hanno pagato e stanno pagando un durissimo prezzo a causa dei vari decreti emanati per contrastare l'emergenza sanitaria".