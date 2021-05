Viabilità: entro fine estate pronto nuovo ponte Issime

Saranno conclusi entro fine estate i lavori di costruzione del nuovo ponte sulla strada regionale 44 della Valle del Lys, in comune di Issime. Lo comunica l'assessorato regionale alle opere pubbliche.

Avviate nel mese di novembre dello scorso anno, le opere consistono in importanti interventi di rifacimento dell'impalcato, delle spalle in calcestruzzo esistenti e della pavimentazione di raccordo con il nuovo ponte. Il forte degrado della vecchia struttura - è spiegato in una nota - aveva inizialmente determinato una limitazione al passaggio sul ponte dei mezzi pesanti diretti verso le località della valle del Lys; la Regione aveva quindi provveduto alla chiusura e alla demolizione del ponte, provvisoriamente sostituito con la costruzione di una variante a doppio senso di marcia.

"La realizzazione del nuovo ponte - commenta l'assessore Carlo Marzi - consentirà il ripristino della normale percorribilità della strada regionale 44, la più importante via di accesso alla valle del Lys".