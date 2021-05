Valanghe: morti su Monte Bianco, mercoledì i funerali

Saranno celebrati mercoledì 26 maggio i funerali dei freerider Alfredo Canavari, di 49 anni, e Alessandro Letey (31), morti giovedì scorso travolti da una valanga sul versante francese del massiccio del Monte Bianco.

Martedì 25 maggio le salme saranno portate da Chamonix (Francia) al cimitero di Saint-Pierre (Aosta), dove alle 16.30 si terrà una benedizione. Il giorno seguente alle 10, nella chiesa di Brusson, sarà celebrato il funerale di Letey. Per Canavari l'ultimo saluto è fissato nel suo paese d'origine, Cerreto d'Esi (Ancona). Poliziotto al traforo del Gran San Bernardo e maestro di snowboard e mountain bike, Canavari viveva in Valle d'Aosta da oltre vent'anni. Lascia la moglie e la figlia.

La discesa del parete Nord del Col dell'Aiguille Verte, con pendenze di oltre 50 gradi, sarebbe stata l'ennesima impresa di due grandi appassionati di sci ripido. La neve accumulata nei giorni precedenti in quota li ha però traditi e la slavina ha sollevato il manto nevoso dalla cresta del colle, a quasi 3.800 metri di quota, lungo tutto il canale, per circa 800 metri.

Partiti dal rifugio d'Argentière, erano stati visti per l'ultima volta alle 10 del 20 maggio. Nessuno ha assistito alla tragedia e le ricerche sono scattate nel pomeriggio dopo l'allarme partito dai familiari, in Valle d'Aosta.