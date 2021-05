Vaccini: Astra Open Day, in tre minuti 'bruciati' 810 posti

Sono stati esauriti in circa tre minuti gli 810 posti disponibili per l'Astra Open Day, in programma per mercoledì 2 giugno. Lo ha comunicato l'Usl della Valle d'Aosta.

"I cittadini, invitati a prenotarsi sul portale dedicato astraday.ausl.vda.it, hanno risposto in maniera massiva e in meno di 180 secondi i 630 posti previsti al Palaindoor di Aosta e i 180 della sede vaccinale di Châtillon sono stati occupati.

Il flusso importante di richieste non ha creato criticità al server telematico. Visto l'interesse dei cittadini, sono previste ulteriori iniziative analoghe, che saranno comunicate tempestivamente".