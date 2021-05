Università: approvati bandi ammissione a corsi dell'Univda

Il Consiglio dell'Università della Valle d'Aosta ha approvato i bandi di ammissione ai corsi di studio attivati per l'anno accademico 2021/2022. Le domande di ammissione potranno essere presentate entro il 15 settembre 2021 esclusivamente sul sito internet www.univda.it (il solo bando di ammissione al corso di laurea di Scienze della formazione primaria sarà pubblicato prossimamente in conformità alle indicazioni ministeriali).

L'ateneo ha anche approvato il bando per l'assegnazione dei posti alloggio presso lo Studentato per il 2021/2022 ed ha definito il sistema delle tasse e dei contributi universitari: verrà mantenuto il sistema attuale che ha visto già lo scorso anno una riduzione degli importi (per agevolare ulteriormente le famiglie e gli studenti è stato deciso di elevare da 60.000 a 80.000 euro il livello soglia della quinta fascia di contribuzione).

Infine il Consiglio dell'Università ha stabilito la destinazione dell'utile dell'esercizio 2020 che ammonta a 498.582 euro. Le maggiori risorse verranno spese in primis per l'attività di ricerca (66% dell'utile) mentre i restanti fondi a disposizione verranno suddivisi per le attività a favore degli studenti, compresi i piccoli interventi edilizi della sede di Strada Cappuccini e l'implementazione delle dotazioni informatiche.