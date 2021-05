Savt, ora tutto serve tranne ennesima crisi politica

"In questo momento, in cui è necessario avere un governo regionale forte e stabile che sia in grado di affrontare nel modo migliore la fase di ripartenza e di rilancio che attende la Valle d'Aosta nel post covid-19, tutto serve tranne che l'ennesima crisi politica che comprometta l'attività dell'Amministrazione regionale a causa dell'ennesima crisi politica". Lo sostiene il Direttivo confederale del Savt che chiede alle forze politiche presenti in Consiglio regionale di "trovare al più presto le soluzioni necessarie per uscire dallo stallo che si è venuto a creare a seguito delle dimissioni rassegnate dall'assessore Minelli e dalla consigliera Guichardaz dal ruolo di presidente della quinta commissione consiliare".

"Ci sono tematiche urgenti che aspettano risposte - sostiene il sindacato - e che non possono, per nessun motivo, essere ulteriormente rinviate. In primis l'approvazione da parte del Consiglio della legge regionale sulle misure di sostegno all'economia per contrastare gli effetti negativi causati dall'emergenza Covid-19. Tale norma è attesa già da troppo tempo e nuove lungaggini non sarebbero giustamente capite ed accettate dai potenziali beneficiari". Tra gli altri provvedimenti giudicati "urgenti" dal Savt ci sono la variazione di bilancio relativa al 2021 e la contestuale destinazione delle risorse derivanti dall'avanzo del 2020, la gestione delle somme che saranno assegnate direttamente o indirettamente alla Valle d'Aosta nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la designazione dei componenti regionali della commissione paritetica e la riforma del sistema elettorale regionale.