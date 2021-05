Regione: verifica non decolla, silenzio da forze autonomiste

E' stato il silenzio delle forze autonomiste - ad eccezione del presidente della Regione Erik Lavevaz - a condizionare la verifica politica che doveva essere avviata oggi tra i movimenti e i partiti che governano la Valle d'Aosta. La riunione - secondo quanto si è appreso - è iniziata con l'introduzione di Lavevaz e con gli interventi dell'assessora dimissionaria Chiara Minelli e della consigliera Erika Guichardaz, entrambe di Progetto civico progressista. Alle successive sollecitazioni di intervenire da parte del presidente della Regione, nessuno tra gli autonomisti ha risposto. La riunione è stata così chiusa dopo meno di un'ora e aggiornata alle prossime settimane.

"Noi abbiamo illustrato le nostre ragioni - sottolinea Minelli - e fatto alcune considerazioni sulla verifica di metodo e di attuazione del programma, sottolineando difficoltà interne come facciamo da gennaio. Ci hanno accusato di non cercare il confronto e poi non parlano". Anche il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, è intervenuto per ribadire "la necessità di un confronto".