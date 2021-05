Recovery: Valle d'Aosta, istituita Cabina di regia

Il Governo regionale della Valle d'Aosta ha approvato l'istituzione di una 'Cabina di regia regionale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza' "al fine di cogliere tutte le opportunità derivanti dal piano, coordinare i tavoli bilaterali che saranno attivati con la Regione per l'attuazione delle progettualità di competenza, garantire il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e il rafforzamento della cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale, nonché porre in essere tutte le azioni che si dovessero rendere necessarie per l'attuazione del Piano".

E' quanto si legge in una nota dell'Esecutivo nella quale si precisa anche che "la Cabina di regia regionale per il Pnrr, tenuto conto degli assi strategici del Piano, ossia digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale, sarà composta dai membri della Giunta regionale".