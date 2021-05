Ambiente: approvato Piano lavori forestali 2021-2023

La Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Piano degli interventi, per il 2021 e il triennio 2021/2023, da affidare a soggetti esterni all'Amministrazione regionale relativamente alla cura e alla ricostituzione di aree forestali, alla realizzazione e manutenzione di viabilità forestale e agli interventi di manutenzione e ripristino della viabilità minore.

"Dopo il parere favorevole espresso all'unanimità dall'Assemblea permanente degli Enti locali - dichiara l'assessore Davide Sapinet - abbiamo approvato un Piano lavori estremamente articolato che andrà a impegnare per i prossimi tre anni risorse per 4 milioni e 522 mila euro. La predisposizione del Piano è stata realizzata sulla base delle richieste pervenute, in particolare, dai Comuni, considerando le diverse priorità. È proprio per gli enti locali, infatti, che gli interventi assumono una particolare rilevanza, in quanto riguardano la cura, la manutenzione e l'infrastrutturazione del territorio, condizioni essenziali in una realtà geograficamente complessa come quella della Valle d'Aosta".

In particolare, sono previsti interventi nel settore della viabilità forestale e della rete sentieristica, nelle attività selvicolturali e di tutela fitosanitaria e nella realizzazione di opere antincendio, con una particolare attenzione alle piste forestali.