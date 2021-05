Abusi edilizi, forestale sequestra tre capannoni a Fénis

Il Corpo forestale della Valle d'Aosta ha eseguito a Fénis il sequestro preventivo urgente di tre capannoni dell'azienda agricola 'Au potager de grand-mère', dei fratelli Mattia Nicoletta, sindaco del paese, e Alessio Nicoletta, presidente di Coldiretti Valle d'Aosta.

All'origine del provvedimento ci sono presunte violazioni edilizie: in base agli accertamenti dei forestali i capannoni sono fissi ma avrebbero dovuto essere amovibili. Il pollame allevato nelle strutture non è sotto sequestro e gli addetti dell'azienda possono continuare a occuparsene.

"Io la documentazione - commenta Mattia Nicoletta - ce l'avevo già tutta, ho fatto tutte le richieste del caso. Quindi gli uffici mi daranno le risposte che devono darmi. Io le pratiche edilizie ce l'ho, non c'è nulla di che. Viene contestato che io ho fatto delle pratiche di Scia come mi è stato chiesto dagli uffici, invece ci dovrebbe essere il permesso di costruire. Sarà poi una pratica edilizia da mettere a posto, non vedo neanche l'eclatante notizia".