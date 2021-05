Regione: Pcp, verifica non più rinviabile

"Da tempo Progetto civico progressista ha chiesto una verifica tra le forze politiche che hanno dato vita alla maggioranza, che ora non è più rinviabile.

Valutazione sui comportamenti, sui metodi e sull'impostazione rispetto alle scelte in campo sanitario, ma anche nel settore dei trasporti, della tutela ambientale e dell'uso del territorio. E non solo". E' quanto si legge in un comunicato di Pcp al termine di una riunione del gruppo regionale allargato.

"Per accompagnare in modo efficace la ripresa economica - prosegue la nota - occorre dare una stabilità politica che derivi da una scelta convinta rispetto agli obiettivi da raggiungere e ai nodi rilevanti che vanno sciolti alla radice.

Una seria e rispettosa valutazione dello stato di attuazione del programma non può che rafforzare e rinsaldare questa maggioranza".