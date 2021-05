Valanghe, due freerider valdostani morti su Monte Bianco

Sono due noti freerider valdostani gli sciatori morti ieri sul versante francese del Monte Bianco. Si tratta di Alfredo Canavari, 49 anni e Alessandro Letey (32). L'incidente è avvenuto durante una discesa fuori pista in un canale nella zona del bacino di Argentière. I due valdostani erano considerati tra i più forti freerider delle Alpi, protagonisti nel passato di discese mai tentate in precedenza, tra cui quelle dalle pareti Nord della Grivola e della Becca di Nona.



"Gli accumuli di neve e un forte vento in quota hanno contribuito alla instabilità del manto nevoso" e "il passaggio degli sciatori ha staccato una placca a vento", fa sapere la gendarmeria di Chamonix sul proprio profilo facebook. La valanga si è staccata sul col dell'Aiguille Verte, a poco meno di 3.800 metri di quota. La massa di neve ha percorso circa 800 metri, travolgendo i due freerider che si trovavano sullo scivolo glaciale. Non ci sono testimoni della tragedia. L'allarme è scattato nel pomeriggio di giovedì 20 maggio, dopo una segnalazione dei loro familiari. Alfredo Canavari era un poliziotto, da oltre 20 anni in servizio alla sottosezione della polizia di frontiera del traforo del Gran San Bernardo. Lascia la moglie e la figlia ventenne. Maestro di snowboard, è stato tra i protagonisti nel 2018 della discesa della parete nord-ovest della Grivola insieme, tra gli altri, ad Alessandro Letey, grande appassionato di downhill oltre che di sci ripido. Altri due autori di quell'impresa hanno poi perso la vita in altri incidenti in montagna: Luca Pandolfi, morto a 47 anni il 17 marzo scorso travolto da una valanga sopra Flassin, nella valle del Gran San Bernardo, ed Edoardo Camardella, ucciso a 28 anni da un'altra slavina il 30 novembre 2019 sul Monte Bianco, nella zona di Punta Helbronner.