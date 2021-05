Mostre: da venerdì 28 maggio riapre Forte di Bard

La Valle d'Aosta torna in zona gialla e il Forte di Bard riapre al pubblico da venerdì 28 maggio. Due le novità espositive in anteprima nazionale: l'atteso lancio della nuova edizione di Wildlife Photographer of the Year, il più importante concorso al mondo di fotografia naturalistica, al suo 56esimo anno e il progetto in collaborazione con l'agenzia Ansa, C'era una svolta, come siamo cambiati e come è cambiata l'Italia attraverso 75 anni di immagini dell'ANSA. Le due esposizioni saranno aperte da venerdì 28 maggio sino a martedì 31 agosto. Giovedì 27 maggio alle 14.30, è prevista un'anteprima con visita guidata riservata ai possessori della Membership Card del Forte.

Inoltre sarà ancora possibile visitare la mostra d'arte I Macchiaioli, una rivoluzione en plein air - che presenta 80 capolavori del movimento artistico che ha rivoluzionato la storia della pittura italiana dell'Ottocento - prorogata sino a domenica 27 giugno. E l'Omaggio a Dante con l'esposizione, all'interno della Cappella di San Maurizio, di una preziosa Divina Commedia del 1487 proveniente dalla collezione del Castello di Castiglione del Terziere, proseguirà sino a domenica 27 giugno.

L'offerta espositiva comprende inoltre, la possibilità di visitare tutti e tre gli spazi permanenti: il Museo delle Alpi, il percorso storico all'interno delle Prigioni, il Museo delle Fortificazioni e delle Frontiere con la mostra La memoria dell'Aosta. Il sacrario del 4° Reggimento Alpini, con 124 pezzi tra i più rappresentativi e significativi della storia del Battaglione Aosta e del 4° Reggimento.