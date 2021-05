Maltrattamenti in famiglia, arrestata madre violenta ad Aosta

Una donna di 39 anni residente ad Aosta è stata posta agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni dei due figli adolescenti. Bruciature sul corpo provocate da forchette e coltelli arroventati, percosse, continue offese sull'aspetto fisico dei due giovani (definiti 'obesi') e istigazioni all'autolesionismo (aveva consegnato loro delle lamette): sono alcune delle condotte che le contesta la procura di Aosta. I due figli adolescenti e un terzo bambino - nei cui confronti non sono emersi al momento maltrattamenti - si trovano ora in una comunità, su disposizione del tribunale dei minori di Torino.

La vicenda è emersa la notte tra il 12 e il 13 maggio scorsi. I due figli erano fuggiti di casa dopo che la madre - hanno riferito - aveva minacciato di tagliare loro la gola brandendo un coltello. Ai carabinieri della Compagnia di Aosta e al pm Manlio D'Ambrosi hanno così raccontato anni di continue vessazioni da parte della donna, dando il via all'indagine e portando alla richiesta di misura cautelare, accolta dal gip.