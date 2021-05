COVID, il punto in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 21 MAG - La Valle d'Aosta, unica 'regione arancione', sarà dalla prossima settimana in fascia gialla.

L'atteso passaggio, dopo due settimane di restrizioni, è stato confermato dal ministro della salute Roberto Speranza, anticipando il contenuto delle sue ordinanze. "Con il monitoraggio e le conseguenti ordinanze di oggi l'Italia sarà tutta in area gialla", scrive il ministro su Facebook. "È il risultato delle misure adottate finora, - prosegue - del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. Continuiamo su questa strada con fiducia, prudenza e gradualità".

I dati rilevati oggi confermano che nella regione alpina l'epidemia di Covid sta arretrando. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono solo 13, su 143 persone sottoposte a tampone, e da mercoledì non si registrano vittime. Continua a ridursi il numero complessivo di contagiati che scende a 325, 19 in meno di ieri; mentre i guariti sono 32. I ricoveri ospedalieri sono 22 (uno in meno di ieri) e la terapia intensiva dell'ospedale Parini di Aosta rimane Covid free. (ANSA).