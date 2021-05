Valanga su versante francese Monte Bianco, ricerche

(ANSA) - AOSTA, 20 MAG - Una valanga è caduta sul versante francese del Monte Bianco. Sul posto è intervenuto il Peloton de gendarmerie d'haute montagne Chamonix per cercare eventuali persone coinvolte dal distacco.

Da mercoledì 19 maggio, con la riapertura della funivia dell'Aiguille du Midi, sono molti gli sciatori e gli alpinisti che approfittano delle condizioni invernali della montagna. Ieri sono state due le vittime di altrettante valanghe. Si tratta di un ventitreenne di Chamonix, travolto nel couloir des Cosmiques dopo il passaggio di due sciatori, e di una guida alpina francese di 61 anni, soccorritore della zona, ucciso da una slavina staccatasi sul versante sud de l'Arete des Cosmiques.

Il maltempo dei giorni scorsi ha portato sulle alpi francesi un "pericolo valanghe importante anche in media montagna", fa sapere la Chamoniarde, società di Chamonix che si occupa di sicurezza in quota. A 3.000 metri, sul Monte Bianco, ci sono circa 50 centimetri di neve fresca. (ANSA).