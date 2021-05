Turismo: Bertschy, con apertura impianti pronti a ripartire

"La montagna è stata mortificata con la chiusura invernale, ma la Valle d'Aosta dimostra ora di essere resiliente e pronta a ripartire per offrire sue bellezze e la sua ospitalità a tutti i turisti". Così Luigi Bertschy, assessore regionale allo Sviluppo economico, formazione e lavoro, commenta la prossima apertura dello sci a Cervinia e della funivia Skyway del Monte Bianco.

"Questo è un primo importante segnale della ripartenza dell'economia della montagna. Le società gestrici hanno provveduto a far rientrare alcuni dei dipendenti dalla cassa integrazione ed altri riprenderanno nelle prossime settimane.

Ripartiranno anche le assunzioni di circa 180 lavoratori stagionali per procedere con le manutenzioni. Insomma: finalmente si ricomincia a lavorare", aggiunge.