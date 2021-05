Fotografia: Families of Man al Museo archeologico di Aosta

Una riflessione per immagini sui grandi temi dell'uomo e della società degli ultimi decenni: da sabato 29 maggio aprirà al pubblico nel Museo Archeologico Regionale di Piazza Roncas, ad Aosta, la mostra The Families of Man curata da Elio Grazioli e Walter Guadagnini. Le opere di oltre 50 fotografi italiani compongono un grande affresco sulla contemporaneità storica, sociale, economica, ambientale degli ultimi trent'anni: a partire dalla caduta del muro di Berlino, fino agli eventi legati al fenomeno ancora in corso della pandemia, che ha iscritto il 2020 tra le date storiche dell'umanità. Si alternano fotografie di cronaca a scatti di ricerca, comprendendo tutti i generi.

"La cultura può rappresentare un motore di crescita per l'intera società, con ricadute nel settore dell'economia e del turismo.

La mostra The Families of Man - spiega l'assessore alla cultura, Jean Pierre Guichardaz - si pone in quest'ottica, offrendo ai cittadini e ai turisti un momento di approfondimento culturale, che vuole coinvolgere il pubblico di ogni età e promuovere un'ampia fruizione delle iniziative espositive".

La mostra è accompagnata da un catalogo edito da Electa, in italiano e in francese, che, oltre ai saggi dei due curatori, comprende un testo di taglio storico di Silvia Paoli dedicato alla mostra di New York e un contributo di Daria Jorioz che attraversa i diversi temi dell'esposizione di Aosta.