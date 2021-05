Energia: da Bnl 70 mln a Cva per investimenti sostenibili

Il gruppo idroelettrico Compagnia Valdostana Acque (Cva) ha sottoscritto con BNL Gruppo BNP Paribas un 'amendment' che modifica caratteristiche e finalità di un finanziamento in essere trasformandolo in un 'sustainable linked loan' da 70 milioni di euro. Prevede l'applicazione da parte di BNL di condizioni di finanziamento legate al rispetto di precisi indici di sostenibilità, con impatti positivi in campo ambientale il cui rispetto comporterà da parte di CVA il miglioramento delle condizioni economiche del finanziamento.

Tale finanziamento - fa sapere l'azienda elettrica - è propedeutico alla "realizzazione del piano di sviluppo strategico che il Gruppo CVA intende intraprendere nei prossimi anni in particolare in relazione all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili".

"Il Dna 100% green del nostro gruppo societario - dichiara Enrico De Girolamo, CEO della capogruppo CVA spa - ha determinato il naturale sbocco verso la sottoscrizione di un positive loan, che si sposa perfettamente con l'anima sostenibile della nostra azienda".

Il Gruppo CVA produce circa tre miliardi di kWh all'anno di energia 100% pulita: 2,9 miliardi di kWh di energia idroelettrica, 320 milioni di kWh di energia eolica e 17 milioni di kWh di energia fotovoltaica. L'energia prodotta mediamente in un anno è in grado di rifornire più di un milione di famiglie.