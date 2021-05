Cultura e ambiente, programma Alcotra per rilancio Vda

(ANSA) - AOSTA, 20 MAG - Creare dei legami fra il patrimonio ambientale e quello storico per poter mantenere attivo il tessuto economico regionale, attualmente molto provato dalla situazione sanitaria in corso. Questo l'obiettivo del programma di cooperazione Italia-Francia Alcotra denominato PaCE, dagli assessori valdostani Jean-Pierre Guichardaz Luciano Caveri e dal presidente della Regione Erik Lavevaz.

Si tratta del primo piano integrato a tema culturale dell'area Alcotra e beneficerà di un contributo di circa 6,6 milioni (3,4 mln di euro per l'Italia e 3,2 mln euro per la Francia) e che vede la partecipazione di dieci partner, cinque per nazione, e di cinque enti attuatori. All'evento di presentazione hanno partecipato circa 200 persone collegate tramite le piattaforme di videoconferenza o con la diretta su YouTube.