Covid: Gimbe, migliorano ancora dati Valle d'Aosta

Nell'ultima settimana (12-18 maggio) in Valle d'Aosta migliorano i dati relativi ai casi di Covid-19 attualmente positivi per 100.000 abitanti (310), con una diminuzione del 25,9 per cento dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. E' quanto riferisce il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti COVID-19. Per ciò che concerne la campagna vaccinale, la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo di vaccini è del 16,3% (contro una media nazionale del 15,2%) a cui aggiungere un ulteriore 16,9% con sola prima dose.