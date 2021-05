Reparto rianimazione ospedale Aosta è Covid free

Per la prima volta dallo scorso ottobre il reparto di rianimazione dell'ospedale regionale Umberto Parini di Aosta è oggi Covid-free. In Valle d'Aosta, ancora in zona arancione almeno fino a domenica prossima, si riduce anche il numero di pazienti ricoverati: ora sono 23, 3 in meno di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati tuttavia ancora due decessi e 23 nuovi positivi su 192 persone sottoposte a tampone. Secondo l'ultimo Bollettino di aggiornamento dell'emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione, il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 471. Il numero di contagiati attuali si riduce ancora a 354 (33 in meno di ieri).

I ricoverati all'ospedale Parini sono attualmente 23. I guariti sono 54.