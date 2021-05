Dl sostegni: Tajani, assegnati almeno 63 mln a Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 19 MAG - Il decreto sostegni, che ha avuto il via definitivo dal Parlamento, è "un intervento strategico, che permette l'assegnazione alla sola Valle d'Aosta di almeno 63 milioni di euro". Lo afferma il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. I fondi, aggiunge, "andranno subito a sostenere il tessuto produttivo locale, che ora può guardare al futuro con maggiore fiducia anche grazie alla riapertura delle attività, per le quali Forza Italia si è battuta sin dal primo momento così come sulla necessità di fare arrivare più vaccini sui territori, anche ad Aosta. Adesso siamo già al lavoro per il decreto Sostegni-bis, che prevede almeno altri 100 milioni di euro per la montagna". (ANSA).