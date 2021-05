Casinò: Lanièce, riaprirli subito

(ANSA) - AOSTA, 19 MAG - "Il Governo continua a non prendere in considerazione il mondo della #casedagioco. Un tema che affronto in Senato da gennaio e che, come fatto per il decreto ristori, continuerò ad affrontare con iniziative mirate. I casinò devono riaprire subito!". Lo scrive su twitter il senatore dell'Union valdotaine, Albert Lanièce. (ANSA).