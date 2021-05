Rinunciare al processo d'appello in cambio di una riduzione della pena: questa la soluzione che numerosi fra gli imputati del caso Geenna sulla presenza della Ndrangheta in Valle d'Aosta avrebbero intenzione di intraprendere. Lo si è appreso oggi al Palazzo di Giustizia di Torino a margine dell'udienza. Le proposte potrebbero essere formalizzate alla prossima sessione, in programma il 26 maggio.