Musica:Sollima dedica composizione a sito archeologico Aosta

Il violoncellista Giovanni Sollima realizzerà una musica dedicata all'area megalitica di Aosta che confluirà in un prodotto audiovisivo, diretto da Enrico Montrosset, e che sarà presentata il 24 giugno prossimo per la celebrazione dei 5 anni dell'apertura al pubblico del sito archeologico. Sarà eseguita da un ensemble formato da quartetto d'archi, un quartetto vocale, un sax soprano e un percussionista.

Il progetto 'Storie risonanti d'antiche pietre' commissionato dalla Sfom, con il supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo e dell'Assessorato regionale beni culturali, turismo, sport e commercio e coordinato da Marco Giovinazzo, è stato presentato oggi.

Il maestro Sollima, che ha visitato il sito cui sarà dedicata la sua composizione, ha commentato: "Questo è un luogo di una forza devastante, silente ma che sprigionata tanta forza e che mi commuove".

Ricordando che la Valle d'Aosta "nel campo musicale è una delle regioni europee con il più alto tasso di praticanti", l'assessore Jean-Pierre Guichardaz ha spiegato che "la regione è pronta a ricevere con competenza e passione questo evento: siamo una comunità piccola, ma abbiamo coltivato nel tempo una passione per la bellezza delle cose materiali e immateriali che sapranno rendere il giusto onore e la giusta considerazione all'iniziativa".

Il presidente della Regione Erik Lavevaz ha auspicato che abbia in Valle d'Aosta "un futuro l'idea di valorizzare attraverso la musica siti come questo: spero che si possa immaginare una prosecuzione anche in altri aspetti della nostra cultura".