Frane: caduta massi, chiusa strada per Colle San Carlo da Morgex

Alcuni massi sono caduti nel primo pomeriggio sulla strada regionale 39 per il Colle San Carlo, nel Comune di Morgex, dopo aver divelto un'opera di protezione. "Non sono state coinvolte persone", spiega il sindaco, Federico Barzagli. Il Colle resta comunque raggiungibile da La Thuile.

"Abbiamo chiuso quel tratto di strada e nei prossimi giorni ci sarà il sopralluogo del geologo. Ci saranno da fare un disgaggio e la messa in sicurezza", aggiunge Barzagli. I massi sono caduti poco dopo il bivio per località Costablinaz.