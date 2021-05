Frane: cade masso, chiusa strada Envers Pontey-Chambave

Un masso è caduto durante la notte sulla strada dell'Envers a Pontey, nella zona del confine con Chambave. Nessuno è rimasto coinvolto dal distacco. Il sindaco di Pontey, Leo Martinet, ha disposto lo stop alla circolazione, in attesa del sopralluogo del geologo e della messa in sicurezza. I due comuni restano collegati dalla statale 26.

Il distacco è avvenuto da una "zona a rischio", dove erano già sistemate delle opere di protezione, "un piccolo vallo e una rete, che è stata in parte divelta dal masso", spiega Martinet.