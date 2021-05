Covid: aperitivo al bar dopo partita fiolet, 21 sanzioni

Hanno giocato una partita di fiolet e poi sono andati a festeggiare con un aperitivo al bar. In 21 sono stati sanzionati domenica pomeriggio dai carabinieri per mancato uso della mascherina ed assembramento. Il gruppo si era ritrovato all'interno dei locali del Café Mont Blanc di Morgex.

Al titolare è stata notificata la chiusura per cinque giorni del bar.

Nella stessa giornata altre cinque persone sono state sanzionate sul territorio per analoghe violazioni.

Dall'inizio della pandemia i carabinieri hanno controllato circa 53 mila persone, con oltre 1.100 sanzioni, 9.900 controlli ad esercizi pubblici (di cui 52 sanzionati). Solo nell'ultima settima sono state 900 le persone controllate di cui 38 sanzionate, 211 i controlli a locali pubblici di cui due sanzionati e segnalati alle autorità competenti.