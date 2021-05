Aeroporti: riavviato iter completamento Corrado Gex

(ANSA) - AOSTA, 17 MAG - La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha oggi riavviato l'iter per il completamento dell'aeroporto regionale Corrado Gex di Saint-Christophe.

L'obiettivo, dichiarato nell'ultimo Defr, è di favorire l'incremento delle attività di aviazione generale (protezione civile, elisoccorso, voli di stato, lavoro aereo, voli business, voli turistici a motore, volo a vela, pratica con droni, addestramento piloti) oltre che attività di aviazione commerciale come per esempio gli aerotaxi e i voli charter stagionali.

Ora dovrà essere rivisto l'atto integrativo dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto con i Ministeri competenti dello Stato e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (Enac), aggiornandolo alle modifiche introdotte dal progetto esecutivo di completamento dell'aerostazione e rimodulando di conseguenza le risorse finanziarie necessarie. (ANSA).