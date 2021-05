Musica, tornano i concerti aperitivo ad Aosta

Dopo un anno di stop forzato, dal 16 maggio torna l'appuntamento con i Concerti Aperitivo, rassegna giunta alla 31/a edizione e che propone l'esibizione di giovani musicisti affiancati da artisti affermati nel circuito internazionale. I concerti si svolgeranno nell'auditorium della Cittadella dei Giovani di Aosta in due turni: alle 10.15 e alle 11.30 (prenotazione obbligatoria). Ingresso libero. Inoltre saranno anche proposti in streaming sui canali della Cittadella.

Il cartellone: 16 maggio 'Violoncello virtuoso' con Ludovica De Bernardo al pianoforte e Christiana Coppola al violoncello (musiche di Mendelssohn e Shostakovich); 23 maggio 'Ispirazione passione' con Maria Gloria Ferrari al pianoforte (musiche di Scriabin, Liszt-Wagner e Chopin); 30 maggio 'Salotto musicale' con Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio in un pianoforte a 4 mani (musiche di Bach, Chaminade, Brahms, Czerny); 6 giugno 'Tra slanci e malinconie' con il Duo Paul Hindemith Gian Marco Solarolo all'oboe e Cristina Monti al pianoforte (musiche di Mendelsshon, Ziegler, Piazzolla, Gardel); 13 giugno 'Nel segno di Mozart' concerto narrato con Bruno Gambarotta, Elena Cornacchia al flauto e Giorgio Costa al pianoforte (musiche di Mozart); 20 giugno 'Tonalità barocche, romantiche e moderne' con Alessandro Mercando al pianoforte (musiche di Couperin, Liszt, Chopin, Barbera).