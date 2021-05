Covid: Savt incontra sottosegretario Durigon

Le difficoltà in Valle d'Aosta legate alla mancanza della partenza della stagione turistica invernale, le riapertura delle attività di ristorazione non solo nei dehors e la riforma degli ammortizzatori sociali sono stati alcuni dei temi affrontati ieri a Roma nell'incontro tra il segretario generale del Savt Claudio Albertinelli, il vice segretario Alessandro Pavoni e il sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze, Claudio Durigon.

"L'incontro - riferisce il Savt, in una nota - è stato l'occasione per fare un'analisi con il sottosegretario sulle grosse difficoltà con le quali i lavoratori della Valle d'Aosta si sono dovuti confrontare durante la pandemia legata all'emergenza sanitaria".

Secondo Albertinelli e Pavoni "sarebbe importante, nell'ambito della riforma degli ammortizzatori sociali, prevedere la copertura anche nell'ordinarietà, per quei lavoratori che hanno potuto fare ricorso alla cassa straordinaria Covid-19".

"L'onorevole Claudio Durigon - aggiunge il Savt - si è fatto carico delle preoccupazioni rappresentate e ha spiegato come il Governo stia lavorando per andare verso una riapertura delle attività anche al chiuso a partire dal prossimo 2 giugno 2021, visto che vi è grande fiducia nella campagna vaccinale in atto.

Considerato che il sottosegretario detiene anche la delega ai giochi, ha precisato che anche per questo settore la volontà del Governo è quella di far ripartire le attività dal prossimo 2 giugno 2021".