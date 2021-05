Musica: Sollima comporrà brano su area megalitica Aosta

Il violoncellista Giovanni Sollima comporrà un brano per valorizzare l'Area megalitica di Aosta, considerato uno dei più interessanti siti archeologici in Europa con testimonianze di quasi cinque millenni di storia, dalla fine del Neolitico ai giorni nostri. Il progetto musicale - denominato 'Storie risonanti d'antiche pietre' - sarà presentato lunedì 17 maggio.

Violoncellista di fama internazionale, Sollima collabora con le più prestigiose orchestre del mondo, oltre a scrivere e comporre musica per il cinema, il teatro e la danza. Il 17 maggio sarà ad Aosta per visitare l'Area megalitica, "luogo dal respiro plurimillenario, pervaso di remota sacralità e plasmato dagli uomini nel loro antico dialogo col cielo, col divino e, in ultimo, con l'Aldilà" come si legge in una nota.