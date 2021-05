Imprese: ampliato bando per insediamento in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 12 MAG - Ampliamento della platea dei beneficiari, la possibilità di anticipare i contributi e un aumento dello stanziamento massimo da 1 milione a un milione e mezzo di euro: queste le principali modifiche apportate al bando per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese in Valle d'Aosta con una dotazione finanziaria complessiva di 23 milioni 500 mila euro.

L'obiettivo è di "permettere a più aziende di partecipare al bando per promuovere progetti che abbiano ricadute positive in termini di produzione, innovazione e occupazione sul nostro territorio", spiega l'assessore alle attività produttive, Luigi Bertschy. "Il momento è difficile, - aggiunge - ma sono tanti gli imprenditori che non si arrendono e investono tempo, idee e risorse per far crescere le loro aziende". (ANSA).