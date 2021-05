Droga: fermato con mezz'etto cocaina, non risponde a giudice

Il gip di Aosta ha convalidato l'arresto di Raffaele Salvemini, di 48 anni, di Aosta, avvenuto sabato scorso. L'uomo, incensurato, è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Salvemini, difeso da Jacques Fosson e Massimiliano Sciulli, è comparso davanti al giudice per l'udienza di convalida e si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'uomo è stato fermato, sabato sera, dal nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza e trovato in possesso di mezzo etto di cocaina già divisa in ovuli.