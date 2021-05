Due decessi di pazienti positivi al Covid-19 in 24 ore e 23 nuovi contagiati su 156 tamponi effettuati. E' quanto emerge dal Bollettino di aggiornamento dell'emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione, sulla base dei dati dell'Usl. Nella regione il numero complessivo delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 466. I contagiati scendono a 513, 21 in meno di ieri. Continua a ridursi il numero di ricoveri: sono attualmente 26 di cui 7 in terapia intensiva, contro i 31 di ieri.