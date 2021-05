Il palazzo della Regione Valle d'Aosta è stato sgomberato per circa mezz'ora a causa di un falso allarme di incendio. Alle 12 circa, per un forte odore di bruciato si è attivato il sistema antincendio dell'aula del Consiglio regionale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Dai primi accertamenti ci sarebbe stato un malfunzionamento di alcune resistenze dell'impianto di ventilazione. Non risultano persone ferite o intossicate.