Enti locali: Tripodi (M5s), 7,5 mln per comuni valdostani

(ANSA) - AOSTA, 11 MAG - Nell'ambito della misura 'Futuro in comune' del progetto Rigenera Italia sono previsti 7,5 milioni di euro per i Comuni valdostani. Lo riferisce in una nota la deputata del M5s Elisa Tripodi. Si tratta di fondi destinati a opere di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile.

"Rispettare l'ambiente, riaprire i cantieri, far lavorare le piccole e medie imprese e rimettere in moto l'economia locale attraverso piccoli progetti dei nostri comuni: con la Transizione Ecologica riparte anche la Valle d'Aosta", commenta la parlamentare valdostana. (ANSA).