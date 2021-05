Sorpreso con mezz'etto cocaina, arrestato aostano

Per detenzione di droga ai fini di spaccio il nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza ha arrestato un aostano di 48 anni. L'uomo è stato trovato in possesso di mezzo etto di cocaina: è stato fermato sabato sera ad Aosta nell'ambito di alcuni controlli del territorio.

All'interno della auto i militari hanno trovato la droga. Sono in corso attività investigative che capire a chi era diretta e dov'è e stata acquistata.