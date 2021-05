Opere pubbliche: via libera a risorse per lavori urgenti

La Giunta regionale ha approvato oggi la copertura finanziaria delle spese per lavori eseguiti in somma urgenza. Le opere riguardano in particolare i danni causati dall'alluvione dell'ottobre 2020. Tra gli interventi previsti: le opere di presa degli impianti di irrigazione della piana di Vert e dei mayens della montagna di Vert, a Donnas (195 mila euro), il consolidamento strutturale di murature di sostegno dissestate in Località Saint Solutor, a Issogne (54 mila euro), lavori di pulizia in località Onder Pòssäg, a Gressoney-Saint-Jean (36 mila euro).

"Oltre al ripristino dei danni derivanti da eventi calamitosi - sottolinea l'assessore Carlo Marzi - l'impegno dell'Amministrazione regionale nel predisporre programmi e interventi a difesa dal rischio idrogeologico è rilevante e continuo. La strategia di mitigazione del rischio si articola su un'azione di prevenzione, attraverso la conoscenza, l'informazione e il monitoraggio del territorio, a cui segue un'azione strutturale, di realizzazione di opere a difesa dal rischio frane". Gli altri lavori sono a Charvensod, La Salle, Fontainemore, Bard, Nus, Gignod e Perloz.