Artigianato: oltre 400 adesioni a Foire d'Eté

Sono 405 le domande di partecipazione alla 52/a edizione della Foire d'été, in programma nelle vie del centro storico di Aosta, il 7 agosto. A queste si aggiungono 164 adesioni alla 68/a mostra-concorso di artigianato di tradizione, che si svolgerà ad Aosta, in Piazza Chanoux, dal 24 luglio al 1° agosto e 41 domande per l'Atelier des Métiers dedicato all'esposizione e alle vendita dei manufatti delle imprese artigiane (5-8 agosto).

"Il buon numero di adesioni pervenute testimonia la volontà degli artigiani di reagire alle difficoltà comportate dal protrarsi della pandemia", commenta l'assessore regionale alle attività produttive, Luigi Bertschy. "E' fondamentale, ora più che mai, - aggiunge - che la comunità intera esprima con forza e vigore la volontà di ripartire e affrontare la stagione estiva ormai alle porte. La Foire d'été insieme alle altre manifestazioni sapranno attirare e accogliere residenti e turisti sul territorio valdostano".

Gli eventi saranno promossi anche sul sito web istituzionale dedicato all'artigianato di tradizione: www.lasaintours.it.